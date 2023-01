Polizei sucht Zeugen : Autos fahren in Bitburg zwei Kinder an - Zwei Verletzte, eine Fahrerflucht

Foto: dpa/Stefan Puchner

Bitburg In Bitburg sind am Mittwoch gleich zwei Kinder von Autos angefahren worden. Beide Kinder wurden verletzt. In einem Fall kam es zur Fahrerflucht.

Zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Kindern ist es am heutigen Mittwochnachmittag in Bitburg gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 15.45 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines dunklen Kleinwagens vom Karenweg aus in den Kreisverkehr Am Markt/Neuerburger Straße einzufahren. Dabei fuhr der Fahrzeugführer ein Mädchen an, welches die Straße überquerte. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um das Kind zu kümmern. Das Mädchen wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Bitburg gebracht. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.