Kontrolle : Polizei Bitburg stoppt zwei berauschte Fahrer: Einer treibt Verkehrsverstöße auf die Spitze

Bitburg Innerhalb einer Stunde haben die Polizeibeamten in und um Bitburg zwei Fahrer angehalten, bei denen der Drogentest angeschlagen hat. Bei einem von ihnen hören die Vorwürfe dort noch nicht auf.

Die Polizei Bitburg führte am Donnerstagvormittag, den 27.01.2022 Verkehrskontrollen in ihrem Dienstgebiet durch. Hierbei konnten die Beamten innerhalb einer Stunde zwei Fahrzeugführer feststellen, die ihre Kraftfahrzeuge in einem fahruntüchtigen Zustand im öffentlichen Straßenverkehr führten.