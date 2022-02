Blaulicht : Fahrer beobachtet Vorfall in anderem Auto - Polizei kann Frau zur Hilfe kommen

Fahrer beobachtet Vorfall in anderem Auto - Polizei kann Frau zur Hilfe kommen

Es war eine Beobachtung auf der B51, die einen Autofahrer aufmerksam machte. Ein Verdacht brachte ihn dazu, die Polizei zu alarmieren: Es könnte eine andere Person in Gefahr sein.

Am Freitag, den 4. Februar wurde der Polizeiinspektion Bitburg gegen 16.40 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Dieses sei von der A64 kommend auf die B51 in Richtung Bitburg aufgefahren. Nach Angaben des Mitteilers gehe dieser davon aus, dass es in dem Fahrzeug zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.