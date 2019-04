später lesen Polizei Bei Streit zweier Frauen in Bitburg wird Polizistin verletzt FOTO: TV / Sebastian Klipp FOTO: TV / Sebastian Klipp Teilen

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstagnachmittag in Bitburg gekommen. Zwei Frauen fügten sich nach Angaben der Polizei auf einem Parkplatz am Südring gegenseitig erhebliche Verletzungen im Gesicht zu.