Blaulicht : Jesusstatue in Bitburger Kapelle mit Hakenkreuzen beschmiert

Bitburg In Bitburg-Masholder haben Unbekannte in einer Kapelle eine Jesusstatue mit Hakenkreuzen beschmiert. Sie hinterließen weitere Schäden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei Bitburg mitteilte, hinterließen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Kapelle in Bitburg-Masholder in der Straße Zur Heide Unrat und beschmierten eine Wand, die nun aufwändig gereinigt werden muss. Außerdem schmierten die Unbekannten zwei Hakenkreuze auf eine Jesusstatue. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizeiinspektion Bitburg (06561/96850 oder pibitburg@polizei.rlp.de) sucht Zeugen.