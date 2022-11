Randale : Betrunkener randaliert bei Bitburger Halloween-Shopping

Bitburg Ein 19-Jähriger hat am Montag für Unruhe in der Bitburger Fußgängerzone gesorgt. Er schlug auf eine Hauswand ein und widersetzte sich der Polizei. Eine Polizistin wurde dabei verletzt.

Am Montag wurde der Polizei gegen 19:30 Uhr eine randalierende Person im Bereich des Borenweg in Bitburg gemeldet. Ein 19-jährige Randalierer war stark alkoholisiert und schlug aggressiv gegen eine Häuserwand ein. Der Mann weigerte gegenüber den Polizisten, seine Personalien anzugeben. Nachdem er nicht zu beruhigen war und den Beamten mehrfach zu nahe kam, wurde er zum Schutz der Polizisten und der friedlichen Shopping-Gäste in der Innenstadt gefesselt. Dabei verletzt sich eine Beamtin leicht. Auf der Dienststelle der Polizei Bitburg angekommen erbrach der Mann sich zunächst auf den Flur, woraufhin er zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus Bitburg und später ins Krankenhaus in Prüm gebracht.