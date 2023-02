Blaulicht : Brand im Dönerladen: Von der Küche aus breiten sich die Flammen aus

Malbergweich Von der Küche aus hat sich ein Brand in einem Schnellrestaurant bei Bitburg ausgebreitet. Die Nachlöscharbeiten sind noch im Gange.

Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, ging in der Rettungsleitstelle Trier ein Notruf über einen Gebäudebrand in der Hauptstraße in Malbergweich ein. Wie die Polizeiinspektion Bitburg auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, brannte es in einem Dönerimbiss im Eifelort.