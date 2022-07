Feuer : Straßen zeitweilig gesperrt: Feuerwehr in Bitburg im Einsatz

Foto: TV/Agentur Siko 7 Bilder Feuerwehreinsatz in Bitburg in der Dauner Straße

Bitburg Feuerwehreinsatz in Bitburg: In der Dauner Straße brannte am Dienstagabend ein Gebäude.

Ein Gebäudebrand hat am Dienstagabend die Feuerwehr in Bitburg beschäftigt, verletzt wurde aber niemand. Gegen 20.19 Uhr war in der Dauner Straße das Feuer gemeldet worden, im Laufe des Abends wurde es unter Kontrolle gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Wegen der Löscharbeiten wurden Teile der Dauner Straße und der umliegenden Straßen zeitweilig komplett gesperrt. Die Polizei bat die Anwohner im Umfeld, Türen und Fenster sicherheitshalber zunächst geschlossen zu halten.