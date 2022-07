Feuer : Brand in der Dauner Straße in Bitburg – Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Brand in der Dauner Straße in Bitburg – Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Bitburg Feuerwehreinsatz in Bitburg: In der Dauner Straße brennt ein Gebäude. Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Dienstag, 26. Juli, gegen 20.19 Uhr in der Dauner Straße in Bitburg ein Gebäudebrand gemeldet worden. Seitdem läuft dort ein größerer Feuerwehreinsatz.