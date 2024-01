15. Januar Weitere Protestfahrt und Demo der Landwirte in Bitburg geplant: Das sollten Sie am Montag beachten

Die Landwirte und sie unterstützende Logistikunternehmen treffen sich am Montagvormittag in Prüm und Fließem mit ihren Fahrzeugen. Die Teilnehmer werden von ihrem jeweiligen Standort aus geschlossen nach Bitburg fahren, um sich dort gegen 10 Uhr zu einer gemeinsamen Protestfahrt durch die Stadt zu treffen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitag mit.