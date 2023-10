Spritdiebe unterwegs Diesel aus Sattelzugmaschine gestohlen

Der Fahrer bemerkte den Diebstahl am Samstagnachmittag, als er zu seiner Zugmaschine zurückkehrte. Zeugen, die in besagtem Zeitraum in der Dieselstraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.