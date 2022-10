Mötscher Straße : Drei Autos kollidieren in Bitburg – sechs Personen verletzt

Foto: Agentur SIKO 15 Bilder Bitburg: Drei Autos in Unfall verwickelt

Bitburg In Bitburg hat es am Montag gegen Abend heftig gekracht. In den Unfall waren mehrere Fahrzeuge verwickelt, die wohl zum Teil als Totalschaden endeten.

Am Montag, 31. Oktober, hat sich gegen Abend im Bereich Mötscher Straße/Südring ein Unfall ereignet. Drei Autos waren in die Kollision an der Kreuzung verwickelt.

Der Vorfall ereignete sich während des abendlichen Berufs- und Anreiseverkehrs zum Bitburger Halloween Shopping, wie die Feuerwehr Bitburg informiert. Sechs Personen wurden verletzt. Drei von ihnen wurden durch DRK und Malteser ins Krankenhaus transportiert.

Einsatz aktuell! 🚒 Heute Abend wurde der Löschzug Stadtmitte zur Absicherung eines Verkehrsunfalls auf die Mötscher... Posted by Feuerwehr Bitburg on Monday, October 31, 2022