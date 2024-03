Aus dem Auto geklaut Dreiste Diebstahlserie beim Einkaufen rund um Bitburg

In einem konkreten Fall in Irrel habe eine Geschädigte nach dem Einkauf in einem Supermarkt zunächst ihre Handtasche neben den Beifahrersitz gestellt und dann ihre Einkäufe eingeladen, meldet die Polizei. Als sie den Kofferraum schloss, bemerkte sie, das ihre Handtasche gestohlen wurde.