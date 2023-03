Großeinsatz : Wohnungsbrand in Bitburg – Elf Personen mit Rauchgasvergiftung (Fotos)

Foto: Agentur Siko 18 Bilder Wohnungsbrand in Bitburg – Elf Personen mit Rauchgasvergiftung

Bitburg Die Feuerwehr musste am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz in Bitburg ausrücken. In einer Doppelhaushälfte war ein Feuer ausgebrochen, dessen Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen. Unter den Verletzten sind auch vier Kinder.

