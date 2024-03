Was das Kind sagt Entführungsfall in Bitburger Arztpraxis? - Nachricht in Buch löst Polizeieinsatz aus

Ein möglicher Entführungsfall ist der Polizei am Freitagmorgen, 15.03.2024, in Bitburg gemeldet worden. Im Wartebereich einer Bitburger Arztpraxis sei ein Kinderbuch gefunden worden, in dem sich eine aktuelle, handschriftliche Notiz eines Kindes befand. Die junge Schreiberin formulierte einen ernstzunehmenden Hilferuf an die Polizei und schilderte, dass sie entführt worden sei.