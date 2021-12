Unfall : Frontal-Crash mit mehreren Verletzten in Bitburg-Erdorf (Fotos)

Bitburg Zwei Autos sind am Mittwoch im Bitburger Stadtteil Erdorf folgenschwer kollidiert. Es gab mehrere Verletzte, die ins Krankenhaus transportiert wurden.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend, 29. Dezember, gegen 17.30 in der Bonner Straße in Bitburg, Stadtteil Erdorf. Nach ersten Informationen waren in der Ortslage aus bislang unbekannter Ursache zwei PKW seitlich frontal zusammengestoßen.