Explosion in der Eifel : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bitburg - Polizei fahndet nach Audi

Erneut ist ein Geldautomat in der Region gesprengt worden, diesmal in Bitburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Update Bitburg Erneut ist ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal kam es in der Nacht zum Dienstag in Bitburg zu einem erneuten Fall in einem Supermarkt. Was darüber bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, sprengten Unbekannte am frühen Dienstagmorgen gegen 1.50 Uhr einen Geldautomaten in Bitburg. Der Geldautomat befindet sich im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes in der Straße Limbourgs Hof. Mehrere Bitburger meldeten der Polizei per Notruf ein Explosionsgeräusch. Der Eingangsbereich des Supermarktes wurde bei der Explosion stark beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen.

Für die Flucht nutzten die Täter einen grauen Audi A5 oder S5. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Der Audi wurde gegen 2 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Belgien gesehen.