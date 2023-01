Explosion in der Eifel : „Verwüstung“ nach Automatensprengung in Bitburg

Erneut ist ein Geldautomat in der Region gesprengt worden, diesmal in Bitburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Update Bitburg Erneut ist ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal kam es in der Nacht zum Dienstag in Bitburg zu einem erneuten Fall in einem Supermarkt. Was darüber bisher bekannt ist.

Es ist 1.50 Uhr in der Nacht zum Dienstag, als es in Bitburg laut knallt. Mehrere Anwohner hören die Detonation, informieren die Polizei. Als die beim Edeka-Markt in der Straße Limbourgs Hof eintrifft, findet sie Verwüstung vor. Es ist das passiert, was aktuell in Deutschland immer wieder vorfällt: Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten gesprengt.

Foto: Agentur Siko 21 Bilder Explosion in der Nacht: Attacken auf Geldautomaten in der Region Trier (Fotos)

Wie Karl-Peter Jochem, stellvertretender Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, schlugen die Täter nach der „typischen Vorgehensweise zu“. Das heißt: Sie besorgen sich ein schnelles Auto (in diesem Fall einen schwarzen Audi A5 oder S5, nach dem die Polizei sucht) und suchen sich einen Automaten aus, der eine schnelle Anbindung an Bundesstraßen oder Autobahnen hat. In diesem Fall fiel die Wahl auf den Automaten am Limbourger Hof, weil man von diesem sehr schnell auf der B51 und A60 ist.

Geldautomat in Bitburg gesprengt: „Innenraum verwüstet“

Die Täter sprengten den Automaten im Eingangsbereich des Marktes. Ob sie dabei erfolgreich waren, sprich Geld erbeutet haben, kann die Polizei noch nicht sagen, teilt Polizeisprecher Jochem mit. „Auch die Schadenssumme wissen wir noch nicht“, sagt er. Das sie groß sei, sei bei solchen Fällen jedoch klar. Das liegt diesmal auch daran, dass der Eingangsbereich „verwüstet“ wurde, wie Jochem sagt. Inwieweit auch im Markt selbst Schäden entstanden seien, kann er noch nicht sagen.

Nach der Sprengung flohen die Täter in ihrem Audi, an dem keine Kennzeichen montiert waren. Das hochmotorisierte Fahrzeug wurde einige Minuten später, gegen 2 Uhr, auf der A60 gesehen, als es in Richtung Belgien fuhr. Auch das ist typisch: „Das sind organisierte Banden“, sagt Jochem, „die gehen nach dem gleichen Muster vor.“

Für die Ermittlungen sei es übrigens fast egal, ob ein Fahrzeug ein Kennzeichen hat, oder nicht. Wenn es irgendwo derart laut knalle und einige Minuten später ein Fahrzeug erkannt werde, das sehr schnell fährt, dann könne man diesen Zusammenhang schon herstellen.

Immer wieder hört man, dass diese Banden nach Belgien oder in die Niederlande fliehen. „Wir arbeiten da natürlich mit den Kollegen in Belgien zusammen“, sagt Karl-Peter Jochem.