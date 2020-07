Blaulicht : Bitburg: erneute Unfallflucht

Bitburg Die Polizei Bitburg sucht einen weiteren flüchtigen Autofahrer, diesmal nach einem Rangierunfall in der Stadt.

Noch ist nicht klar, wo genau in Bitburg der Wagen einer 39-jährigen Fahrerin beschädigt wurde: Nach Angaben der Polizei parkte sie am Montag, 1. Juli, zwischen 8 und 10 Uhr zunächst ihren weißen Kia Ceed in der Brodenheckstraße in der Nähe der Löwen-Apotheke. Danach stellte sie das Auto am Rewe-Markt in der Saarstraße ab und zuletzt auf dem Bedaplatz vor der Kreissparkasse.