Blaulicht : Explosion in Bitburger Autowerkstatt: Ein Mensch schwer verletzt

Bitburg Eine Explosion ereignete sich am Mittwoch in Bitburg. Die Feuerwehr war im Einsatz, um einen darauf folgenden Brand zu löschen.

Am Mittwoch kam es am frühen Abend zu einer Explosion in einer Halle im Südosten von Bitburg. In den Räumlichkeiten befindet sich eine Autowerkstatt, in der sich auch die Explosion ereignet hat.