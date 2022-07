Blaulicht : Großalarm im Amtsgericht Bitburg: Feuerwehr ist schnell zum Löschen vor Ort

Bitburg Ein Brand im Amtsgericht Bitburg hat am Donnerstagmittag einen Großalarm ausgelöst und viele Menschen in der Stadt aufgeschreckt.

Ein Großalarm der Feuerwehr hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr viele Menschen in Bitburg aufgeschreckt. Während aus allen Himmelsrichtungen Einsatzfahrzeuge zum Amtsgericht rasten, riefen heulende Sirenen über Minuten auf den Dächern der Stadt nach allen verfügbaren Einsatzkräften. Die Feuerwehr konnte allerdings schnell Entwarnung geben.

Jürgen Larisch, Kreisfeuerwehrinspekteur Bitburg-Prüm: „Im Amtsgericht wurde ein Brand gemeldet. Wenn es um ein so sensibles Gebäude geht, rufen wir automatisch einen Großalarm aus.“ Vor Ort habe sich dann aber schnell gezeigt, dass in dem Gerichtsgebäude lediglich ein Schwelbrand ausgebrochen sei. „Was der Grund gewesen sein könnte, wird noch untersucht. Vermutlich kam es in einer elektrischen Anlage zu dem Schwelbrand.“