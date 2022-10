Polizei würdigt ehrliche Finderin : Schal mit kostbarem Inhalt: 25-Jährige findet viel Geld in Paket und bringt es zur Polizei

Bitburg Eine 25-Jährige Eifelerin bestellt online einen Schal. Doch als sie das Paket öffnet, findet sie darin nicht nur das Accessoire, sondern macht einen erstaunlichen Fund - und wird nun für ihr vorbildliches Verhalten von der Polizei geehrt.

Ein mittlerer fünfstelliger Geldbetrag in einem Paket - so ein Fundstück ist nicht alltäglich. Was genau ist passiert? Die 25-jährige Julia Zahnen hatte über eine Online-Verkaufsplattform von einer privaten Verkäuferin einen Schal für 15 Euro gekauft. Als das Paket am 2. September ankam und sie es öffnete, stellte sie fest, dass in den Schal mehrere Briefumschläge mit einer größeren Bargeldsumme eingewickelt waren. Insgesamt befand sich Bargeld in einer Stückelung von 500-Euro- und 100-Euro-Scheinen im mittleren fünfstelligen Bereich in den Umschlägen. Julia Zahnen verständigte daraufhin die Polizeiinspektion Bitburg und meldete den Fund. Das Bargeld wurde daraufhin in amtliche Verwahrung genommen.