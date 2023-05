Beamtin leicht verletzt Frau in Bitburg attackiert Polizistin mit Besen

Ein Streifenteam der Polizei Bitburg war am Donnerstagnachmittag, 18. Mai, wegen einer Anschriftenüberprüfung in einem Mehrfamilienhaus in Bitburg. Eine 58-jährige Bewohnerin des Hauses, die in keinem Bezug zu den Ermittlungen stand, kam dabei aus ihrer Wohnung und griff die Einsatzkräfte unvermittelt mit einem Besen an. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.