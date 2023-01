Alkohol am Steuer : Autofahrerin verursacht fünf Unfälle in einer Straße in Bitburg

Autofahrerin verursacht fünf Unfälle in einer Straße in Bitburg

Bitburg Fünf Unfälle auf 500 Metern hat eine Autofahrerin in Bitburg verursacht – mindestens. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Bei der Polizei Bitburg gingen am Sonntagabend um 23.17 Uhr mehrere Notrufe ein, weil ein PKW in einem Wohngebiet mehrere geparkte Autos rammen würde. Die Streifen fanden den gemeldeten PKW noch in der selben Straße – das Auto war dort in eine Mauer geprallt.