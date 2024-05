Einsatzkräfte vor Ort Lagerhalle im Bitburger Industriegebiet in Flammen – drei Verletzte

Update | Bitburg · Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochabend: Ein Gebäude in der Dieselstraße brennt. Was bisher bekannt ist.

08.05.2024 , 21:16 Uhr

Am Mittwochabend (8. Mai) hat es in einer Halle in Bitburg gebrannt. Foto: TV/Steil TV