Explosion in der Eifel : Unbekannte sprengen in der Nacht Geldautomaten in Bitburg

Erneut ist ein Geldautomat in der Region gesprengt worden, diesmal in Bitburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Bitburg Erneut ist ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal kam es in der Nacht zum Dienstag in Bitburg zu einem erneuten Fall in einem Supermarkt. Was darüber bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Bürger am frühen Morgen per Notruf ein lautes Explosionsgeräusch aus dem Bereich der Straße Limbourgs Hof. Außerdem sei ein grauer PKW mit hoher Geschwindigkeit von dort in Richtung B 51 gefahren.

Mehrere Streifen der Polizei Bitburg trafen unmittelbar danach ein und fanden den Vorraum der dortigen Edeka-Filiale völlig zerstört vor. Der dort befindliche Geldautomat war offensichtlich gesprengt worden.