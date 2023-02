Kriminalität : Gescheiterte Automatensprengung in Bitburg

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag versucht einen Geldautomaten im REWE in der Mötscher Straße in Bitburg zu sprengen. An das Geld kamen die Täter jedoch nicht. Foto: Agentur Siko

Bitburg Unbekannte haben am Sonntagmorgen versucht einen Geldautomaten im REWE in der Mötscher Straße in Bitburg zu sprengen. An das Geld kamen die Täter jedoch nicht.