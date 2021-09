Polizei ermittelt : Giftköder gefressen? Hund muss in Bitburg in Tierklinik behandelt werden

Giftköder gefressen? Hund muss in Bitburg in Tierklinik behandelt werden

Bitburg Wurden auf einem Privatgrundstück in Bitburg Giftköder ausgelegt? Diesem Verdacht geht die Polizei nach, nachdem ein Hund in eine Tierklinik eingeliefert werden musste.

Am Freitag, 3. September, wurde in Rittersdorf in der Straße Wollmühle blaues Korn aufgefunden. Dabei könnte es sich möglicherweise um ein Gift handeln. Das teilt die Polizei mit.

Wie bei der Polizei in Bitburg erst am 6. September mitgeteilt wurde, musste am 4. August ein Hund von Anwohnern der Wollmühle in die Tierklinik in Trier eingeliefert werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand könnte eine Vergiftung des Hundes durch einen Giftköder möglich sein.