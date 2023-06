Einsatzort noch gesperrt Mittel zur Mäusebekämpfung verursacht Großeinsatz – 19 Menschen im Krankenhaus

Der Versuch einer Hausbesitzerin in Bitburg, gegen Wühlmäuse im Bereich einer Hecke auf ihrem Grundstück vorzugehen, mündete am Dienstagabend, 13. Juni, in Bitburg in einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sowie der vorsorglichen Einlieferung von 19 Menschen in umliegende Krankenhäuser.