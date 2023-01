Feuerwehr : Lauter Knall und Rauch in Bitburg: Haus wird in der Nacht evakuiert

Foto: Fritz-Peter Linden

In Bitburg wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag Anwohner aufgeschreckt. Die Feuerwehr rückte an und konnte die Ursache der Rauchentwicklung finden.

Am Sonntagmorgen, 15. Januar, wurden die Rettungsleitstelle in Trier sowie die Polizeiinspektion Bitburg gegen 01.45 Uhr durch mehrere Anwohner über einen lauten Knall mit anschließender Rauchentwicklung informiert. Betroffen war der Keller eines Mehrfamilienhauses im Borenweg in Bitburg.

Verpuffung war Grund für Einsatz in Bitburg

Nach ersten Erkenntnissen kam es im Bereich der Heizungsanlage zu einem technischen Defekt mit anschließender Verpuffung. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte unverletzt evakuiert werden.