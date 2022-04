Stau auf der B51 : LKW fährt auf Traktor auf: Zwei Verletzte bei Unfall in der Eifel

Bitburg Zwei Personen sind am Montagabend bei einem Unfall in der Eifel verletzt worden. Ein LKW war auf einen Traktor aufgefahren – was zu einem Stau auf der L32 und B51 führte.

Ein Unfall hat am Montagabend für einen Stau auf der L32 und der B51 gesorgt. Das teilt die Polizei mit. Am Abend waren auf der L32 zwischen Bitburg und Matzen ein LKW und ein Traktor in den Unfall verwickelt.

Der LKW war nach Angaben der Feuerwehr Bitburg in der Kreuzung auf den Traktor aufgefahren. Die beiden Insassen des Traktors wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bitburg eingeliefert. Da die Unfallstelle auf einer Kreuzung lag, musste die L32 für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Dadurch entwickelte sich der Rückstau.