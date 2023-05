Frau sitzt in Untersuchungshaft Mann (66) aus Bitburg führt Polizei zu Telefonbetrügern

Die Polizei Bitburg weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Masche handelt. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft rufen bei Angehörigen einer Person an, um Geld zu verlangen. Sie bittet, sich bei geringstem Zweifel an die Polizei zu wenden und kein Geld an fremde Personen zu geben.