Blaulicht : Bitburg: Mann am Omnibusbahnhof ohne jeden Anlass krankenhausreif geprügelt

Bitburg Am Mittwochabend meldete ein Zeuge bei der Bitburger Polizei, dass ein Mann am Omnibusbahnhof zusammengeschlagen worden sei. Wieso der Mann angegriffen wurde und was mit dem Tatverdächtigen geschah.

Gegen 21:45 Uhr ging der Notruf eines Zeugen bei der Polizeiinspektion Bitburg ein: Auf dem Zentralen Omnibusbahnhof sei eine Person niedergeschlagen worden, sagte der Anrufer. Vor Ort konnten die Beamten dank der dortigen Zeugen einen 33-jähren Tatverdächtigen identifizieren und auch dort antreffen.

Bei der anschließenden Befragung stellte sich heraus, dass der Mann eine 55-Jährigen geschlagen und getreten habe. Dadurch hatte sein Opfer schwere Verletzungen davongetragen, die in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurden.

Der Verletzte war laut Polizei zufällig vor Ort und war von dem Tatverdächtigen im Vorbeigehen ohne Anlass plötzlich attackiert worden. Im weiteren Verlauf der Vernehmung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.