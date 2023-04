Kurzer Einsatz in der Eifel Kuriose Meldung: Mann geht mit Python spazieren

Bitburg · Am Sonntagmittag erhielt die Polizeiinspektion Bitburg eine ungewöhnliche Nachricht: Eine männliche Person soll in einem kleinen Ortsteil in Bitburg leicht bekleidet mit einer großen Schlange um den Hals spazieren gehen.

24.04.2023, 11:12 Uhr

Foto: dpa/Fabian Strauch