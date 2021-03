Feuerwehr : Ein Mensch wird bei Brand in Bitburger Obdachlosenunterkunft schwer verletzt (Fotos)

Foto: TV/Andreas Sommer 13 Bilder Brand in Bitburger Obdachlosenunterkunft

Aus bisher ungeklärten Gründen ist am Montagabend gegen 21 Uhr in der Bitburger Obdachlosenunterkunft in der Mötscher Straße ein Feuer ausgebrochen.

Polizeikräfte, die als erstes am Brandort eintrafen, versuchten noch mit Feuerlöschern in die betroffene Wohnung vorzudringen. Dieses gelang ihnen aufgrund der starken Rauchentwicklung allerdings nicht.

In den oberen Stockwerken machten sich die Bewohner an den Fenstern bemerkbar.