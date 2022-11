Verkehrsunfall : Minderjähriger überschlägt sich mit 45 km/h Auto

Foto: dpa/Stefan Puchner

Bitburg Bei einem Unfall am Flugplatz in Bitburg wurden am Montagmorgen zwei Personen verletzt. Ein 16-Jähriger flog mit seinem Wagen aus einer Kurve, überschlug sich und flog in mehrere geparkte Autos. Auch mit seiner Fahrerlaubnis gab es Probleme.