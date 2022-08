Blaulicht : Polizei Bitburg fasst mutmaßliche Diebe von Fahrzeugteilen nach kurzer Verfolgungsjagd

Bitburg Am frühen Freitagmorgen wollte die Polizei Bitburg ein Auto kontrollieren, das ihnen verdächtig vorkam – da ergriff der Fahrer mit seinem PKW die Flucht. Die Beamten konnten ihn und weitere Auto-Insassen jedoch stellen.

Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Streifenwagenbesetzung der Polizei Bitburg am Freitag, 12. August, gegen 1.24 Uhr ein Auto in der Trierer Straße in Bitburg auf. „Aufgrund kriminalistischen Erfahrungswissens entschieden sich die Beamtin und der Beamte zu einer Kontrolle des Fahrzeuges“, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Vorfall.