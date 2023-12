Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Mann geht mit Messer durch Bitburger Innenstadt

Zwei Streifen der Polizeiinspektion Bitburg sichteten den Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen in der Saarstraße an einer Bushaltestelle. Der Mann stach, noch bevor er den Streifenwagen erkannte, unvermittelt mit dem Messer auf ein an einer Straßenlaterne befestigtes Werbeplakat ein. Die Polizeibeamten sprachen den Mann an. Da dessen Verhalten unberechenbar schien und ein Angriff auf die Beamten nicht ausgeschlossen werden konnte, forderten die Beamten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Der Aufforderung kam der 30-jährige Mann nach, er wurde widerstandslos festgenommen. Da nach Polizeiangaben der Verdacht bestand, dass der Mann an einer psychischen Erkrankung leidet, wurde er in eine psychiatrische Behandlung übergeben.