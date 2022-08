Polizei wird bei Durchsuchung fündig : Schuss abgefeuert, Fußgänger bedroht: Polizei geht mit Taser und Handfesseln gegen alkoholisierte Gruppe vor

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bitburg Zwei Menschen sind in Bitburg laut Polizei von einer Gruppe Betrunkener bedroht worden. Dabei wurde wohl auch mit einer Waffe in die Luft geschossen. Warum die Polizei bei dem Einsatz Taser einsetzen musste und was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Am Mittwochmorgen, 3. August wendet sich gegen 00:45 Uhr eine Person an die Polizei Bitburg und teilt mit, dass er sowie ein weiterer Geschädigter soeben von drei Personen aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus beleidigt sowie bedroht worden sei. Darüber hinaus habe einer der drei Personen mit einer Luftdruckwaffe in die Luft geschossen, ohne die beiden Geschädigten unmittelbar damit zu bedrohen.

Durch die unverzüglich entsandten Streifen der Polizeiinspektion Bitburg konnte die Personengruppe bestehend aus 17- bis 25-jährigen Männern und Frauen aus der Stadt Bitburg angetroffen und festgesetzt werden. Da die Personen alkoholisiert waren und der Verdacht der Bewaffnung bestand, wurden sie unter Einsatz des Elektroimpulsgerätes (“Taser“) aufgefordert, sich auf den Boden zu begeben. Sie wurden dort mittels Handfesseln fixiert.

Durchsuchung mehrerer Personen in Bitburg

Bei der Durchsuchung der Personen sowie der mitgeführten Sachen konnten u.a. Gripptütchen zur Aufbewahrung von Betäubungsmitteln, eine Gaskartusche sowie ein Beutel mit Kugelmunition für eine Luftdruckwaffe festgestellt und sichergestellt werden. Im unmittelbaren Umfeld der Personengruppe konnte in einem Blumenkübel versteckt die durch den Zeugen beschriebene Luftdruckwaffe sowie ein Magazin mit Kugelmunition aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden.