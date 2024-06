Wochenendbilanz in Bitburg Autofahrer dreht mehrere Runden mit teurem Wagen und auffälliger Sackkarre

Auch wenn der Fahrer am Globus-Baumarkt nicht alkoholisiert war, gab es in der Eifel doch drei Trunkenheitsfahrten am Wochenende. Ein Autofahrer versuchte dabei, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten holten ihn ein und stellten abgesehen vom Alkoholeinfluss fest, dass er keinen gültigen Führerschein besaß.