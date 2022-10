Lange Staus : Bergung bis tief in die Nacht - Umgekippter Lkw versperrt L32 bei Bitburg

Die Bergung eines LKW auf der L32 bei Bitburg verlief bis tief in die Nacht. Foto: Polizeiinspektion Bitburg

Bitburg Wegen eines Lkw-Unfalls war die L32 zwischen Bitburg und Pützhöhe am Montagabend für knapp zehn Stunden vollgesperrt. Weitere Sperrungen könnten folgen. Was die Bergung so schwierig gemacht hat.

Am Montag kam es gegen 17.30 Uhr auf der L 32 zwischen Bitburg und Pützhöhe zu einem Unfall mit Lkw. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle, kam mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab und fuhr eine meterhohe Böschung hinunter. Am Fuße der Böschung kippte der Lkw auf die Seite und kam zum Stillstand. Der Fahrer wurde verletzt.