Blaulicht : SUV aus Bitburger Autohaus gestohlen

Bitburg Unbekannte haben in einem Bitburger Autohaus einen SUV gestohlen. Was über die Tat bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto im Zeitraum vom 23.12.2022 bis zum 30.12.2022 in der Ottostraße in Bitburg gestohlen. Unbekannte stahlen dort einen grauen SUV Lexus, der auf der Ausstellungsfläche des Autohauses abgestellt war. Die Schadenssumme liegt nach Polizeiangaben im oberen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern an die Polizeiinspektion Bitburg, 06561/96850.