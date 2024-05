Polizei sucht Zeugen Teures Mountainbike in Bitburg gestohlen

Unbekannte Täter stehlen ein teures Mountainbike. Das meldet die Polizei aus Bitburg. Das schwarzrote Fahrrad, Marke und Modell Bulls Copperhead 3 Plus 29 sei am Mittwoch, 29. Mai, tagsüber aus der Heinrich-Hertz-Straße in Bitburg gestohlen worden. Dieses Fahrrad kostet laut verschiedener Online-Händler je nach Website neu etwa 1000 Euro.