Polizei sucht Zeugen Unbekannte beschädigen Wahlplakate in Bitburg

Unbekannte haben ihren Unmut über verschiedene Parteien an Wahlplakaten in Bitburg ausgelassen. In der Nacht von Sonntag, 2. Juni, auf Montag, 3. Juni, seien mehrere Plakate mit Graffiti besprüht worden, meldet die Polizei. Die Behörden bitten Personen, die etwas gesehen haben, sich unter der 06561/9685-0 zu melden.