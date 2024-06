Brandstiftung und Hakenkreuze Vandalismus trifft immer wieder die gleiche Schule in Bitburg

Am Mittwoch, 24. April, gegen 18.10 Uhr, entdeckte der Hausmeister der Schule einen kleinen Brand vor dem Haupteingang. Dort hatten unbekannte Täter offenbar einen Mülleimer ausgekippt und den Inhalt angezündet. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verursachte aber Schäden an Tür und Mülleimer. Nur einen Tag später, am Donnerstag, den 25. April, um 12 Uhr, lösten unbekannte Täter in der Schule mutwillig einen Feueralarm aus, indem sie einen Handmelder betätigten.