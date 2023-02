Zeugen gesucht : Unfall auf dem Bitburger ZOB – Bus touchiert Schüler

Bitburg Am Dienstagmittag hat ein Bus auf dem Bitburger ZOB ein Kind am Oberkörper touchiert. Bevor die Busfahrerin nach ihm sehen konnte, war der Junge schon weg.

Wie die Polizei mitteilte, hat sich eine Gruppe Kinder gegen 13.10 Uhr spielerisch an einer Haltebucht umhergeschubst. Dabei ist ein Junge auf die Fahrbahn geraten und wurde von dem gerade einfahrenden Bus in Schrittgeschwindigkeit am Oberkörper touchiert. Die Busfahrerin wollte sich umgehend nach dem Schüler erkundigen – der war aber schon mit der Gruppe weitergelaufen. Augenscheinlich war der Junge nicht verletzt. Die Busfahrerin schätzte ihn auf 12 bis 14 Jahre.