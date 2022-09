B51 gesperrt : Vorfahrt missachtet - Zwei Kinder bei Unfall nahe Bitburg schwer verletzt (Fotos/Update)

Bitburg Bei einem Unfall auf der Rittersdorferstraße in Bitburg wurden am Donnerstagnachmittag mehrere Personen verletzt. Darunter auch zwei Kinder. Die Fahrbahn musste für längere Zeit komplett gesperrt werden.

Zwei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall in Bitburg schwer verletzt worden. Auf einer Kreuzung prallten am Donnerstag zwei Autos gegeneinander, nachdem einer der Autofahrer die Vorfahrt missachtet hatte, sagte ein Polizeisprecher. Ein Fahrzeuginsasse erlitt leichte Verletzungen, ein weiterer Mitfahrer sowie die beiden Kinder wurden schwer verletzt. Alle vier wurden in Krankenhäuser gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, hieß es.