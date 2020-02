Einsatz am Donnerstagmittag : Bitburger Feuerwehr rückt wegen Gasalarm aus

Bitburg Ein Leck in einer Gasleitung löste am Donnerstag den Einsatz aus.

Einsatz im Schneegestöber: Kurz nach 16 Uhr ist in der Trierer Straße in Bitburg am Donnerstag, 27. Februar, ein Gasalarm ausgelöst worden. Anwohner hatten nach Angabe der Polizei Gasgeruch festgestellt. Unmittelbar nach Eintreffen der Feuerwehr Bitburg wurde die Trierer Straße beidseitig abgesperrt. Ein Messtrupp lokalisierte ein Leck an einer Gasleitung. Dies entstand nach Angaben der Polizei durch Bauarbeiten. Das Leck wurde abgedichtet, niemand wurde verletzt.