Blaulicht : Dreister Diebstahl – Männer tragen Quad von Grundstück

Symbolfoto Foto: picture alliance / dpa/Ralf Hirschberger

Daun-Neunkirchen Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Quad in der Straße am Kirchberg in Daun-Neunkirchen gestohlen. Die Männer trugen den Quad aus einem zugeparkten Carport. Die Polizei sucht Hinweise.