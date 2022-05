Blaulicht : Einbruch in Wohnmobil in Ehrang

Trier-Ehrang Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in ein Wohnmobil in der Agrobstraße in Ehrang eingebrochen. Die Täter richteten erheblichen Schaden an und entwendeten ein Autoradio und einen Kanister Diesel. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, war das stillgelegte Wohnmobil vorübergehend auf einer Wiese abgestellt worden. Die unbekannten Täter schlugen mehrfach auf das Wohnmobil ein, brachen es auf und entwendeten das Autoradio sowie einen Kanister mit Diesel. An einem weiteren Wohnmobil in der Nähe wurde eine Außenscheibe und diverses Interieur beschädigt. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort.